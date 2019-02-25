Оскар 2019: Объявлен победитель в номинации за лучший фильм на иностранном языке

Новости культуры: Лучшим фильмом на иностранном языке стала "Рома".

Американская киноакадемия объявила черно-белый фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона победителем в номинации "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

В основе сюжета ленты - история жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в начале 1970-х годов. Отец редко бывает дома, мать воспитывает четырех детей, опираясь на помощь двух служанок-индианок. Судьбу героев переламывают студенческие беспорядки во время католического праздника 10 июня 1971 года, когда демонстранты были расстреляны солдатами.

Всего в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" были представлены пять картин. Кроме победителя, за статуэтку боролись: "Холодная война" (Польша), "Капернаум" (Ливан), "Работа без авторства" (Германия) и "Магазинные воришки" (Япония).

Как сообщалось ранее, это уже 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств и наук. В этом году она традиционно проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC, впрочем шоу также демонстрируется вживую во многих странах мира.