Американская киноакадемия определилась с лучшим актером второго плана

Новости культуры: На "Оскаре" назвали лучшего актера второго плана.

Престижная награда Американской киноакадемии за мужскую роль второго плана на 91-й церемонии "Оскар" досталась Магершале Али.

Жюри присудило ему победу в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Зеленая книга". Это американский биографический фильм, поставленный режиссером Питером Фарелли. Лента рассказывает реальную историю путешествия по Югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, которые со временем подружились.

За эту же роль Али, настоящее имя которого Махершалалхашбаз Али, в январе получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана в полнометражном фильме". Нынешний "Оскар" стал вторым в карьере актера, поскольку в 2017-м он уже получил награду в той же категории ("Лучший актер второго плана) за роль в фильме "Лунный свет".

Золотая статуэтка могла достаться одному из пяти актеров, которые состязались за победу в этой номинации, и некоторые из них уже завоевал популярность в прошлом. В список номинантов, кроме победителя, вошли: Сэм Эллиот ("Звезда родилась"), Сэм Рокуэлл ("Власть"), Адам Драйвер (Черный клановец") и Ричард Э.Грант ("Сможете ли вы меня простить?").

Как сообщал Укринформ, это уже 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств и наук. В этом году она проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC, шоу также демонстрируется вживую во многих странах.