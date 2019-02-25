Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Премию "Оскар" за лучший фильм года получила "Зеленая книга"
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров, марши памяти в России, выборы в Молдове и ультиматум Maruv
Итоги 24 февраля: Вручение Оскаров и ультиматум Maruv
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
"Оскар" 2019: полный список победителей премии
"Оскар" 2019: полный список победителей премии

Американская киноакадемия определилась с лучшим актером второго плана

Американская киноакадемия определилась с лучшим актером второго плана
05:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры: На "Оскаре" назвали лучшего актера второго плана.

Престижная награда Американской киноакадемии за мужскую роль второго плана на 91-й церемонии "Оскар" досталась Магершале Али.

Жюри присудило ему победу в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Зеленая книга". Это американский биографический фильм, поставленный режиссером Питером Фарелли. Лента рассказывает реальную историю путешествия по Югу США известного джазового пианиста и обычного водителя, которые со временем подружились.

За эту же роль Али, настоящее имя которого Махершалалхашбаз Али, в январе получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер второго плана в полнометражном фильме". Нынешний "Оскар" стал вторым в карьере актера, поскольку в 2017-м он уже получил награду в той же категории ("Лучший актер второго плана) за роль в фильме "Лунный свет".

Золотая статуэтка могла достаться одному из пяти актеров, которые состязались за победу в этой номинации, и некоторые из них уже завоевал популярность в прошлом. В список номинантов, кроме победителя, вошли: Сэм Эллиот ("Звезда родилась"), Сэм Рокуэлл ("Власть"), Адам Драйвер (Черный клановец") и Ричард Э.Грант ("Сможете ли вы меня простить?").

"Рома" взяла второй "Оскар", "Богемная рапсодия" - третий

Как сообщал Укринформ, это уже 91-я церемония вручения премии "Оскар" Американской Академии кинематографических искусств и наук. В этом году она проходит в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Права на трансляцию церемонии в США принадлежат телеканалу ABC, шоу также демонстрируется вживую во многих странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кинопремия, Оскар 2019, Зеленая Книга, Махершалалхашбаз Али.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ким Кардашян засветила грудь в спортивном костюме
02 Провокационный снимок от Тины Кароль: фото в откровенном наряде
03 Канадские консерваторы поддерживают территориальную целостность Украины
04 Эти популярные грибы являются средством защиты от смертельной болезни
05 Оскар 2019: Онлайн трансляция 91-ой церемонии вручения кинопремии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Выборы в Молдове: после обработки 95% бюллетеней лидируют социалисты
Выборы в Молдове: лидируют социалисты
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли потери
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Еще одна статуэтка &quot;Богемной рапсодии&quot;: Рами Малек впервые получил Оскар
Еще одна статуэтка "Богемной рапсодии": Рами Малек впервые получил Оскар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь