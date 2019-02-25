"Рома" взяла второй "Оскар", "Богемная рапсодия" - третий

Новости культуры: Американская киноакадемия определила лучших оператора и монтажера.

Золотые статуэтки "Оскар" в номинациях за лучшую операторскую работу и лучший монтаж достались создателям фильмов "Рома" и "Богемная рапсодия".

Лучшим оператором признан мексиканец Альфонсо Куарон за работу "Рома". Это уже второй "Оскар" Куарона, который ранее получил от Американской киноакадемии золотую статуэтку как режиссер лучшего фильма на инсотранном языке, которым тоже стала "Рома". Он также написал сценарий к фильму и был одним из его сопродюсеров.

В номинации "Лучший монтаж" статуэтка досталась Джону Оттману за фильм "Богемная рапсодия". Эта лента уже взяла два "Оскара" за лучший звук и лучший звуковой монтаж. Всего "Богемная рапсодия" выдвигается в пяти номинациях, в том числе - "Лучший фильм"