Оскар 2019: Определены лучшие анимационные фильмы

Новости культуры: Американская киноакадемия назвала лучшие мультфильмы.

Мультипликационные фильмы "Человек-паук: Через вселенные" и "Бао" получили статуэтки "Оскар" в разных номинациях на 91-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии.

Так, золотая статуэтка в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" присуждена картине "Человек-паук: Через вселенные". Эта анимационная лента, выпущенная компаниями "Columbia Pictures" и "Sony Pictures Animation", рассказывает о нескольких ранее неизвестных версиях легендарного Человека-паука. Ранее мультфильм стал также победителем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший анимационный фильм".

В свою очередь американская картина "Бао" Доме Ши получила премию в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Эта короткометражка производства студии "Pixar" рассказывает о пожилой китайско-канадской женщине, которая страдает от синдрома "пустого гнезда", но получает неожиданный второй шанс на материнство во время приготовления баоцзы, когда один из пирожков оживает в ипостаси мальчика.