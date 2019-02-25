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Оскар 2019: Определены лучшие анимационные фильмы

Оскар 2019: Определены лучшие анимационные фильмы
05:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости культуры: Американская киноакадемия назвала лучшие мультфильмы.

Мультипликационные фильмы "Человек-паук: Через вселенные" и "Бао" получили статуэтки "Оскар" в разных номинациях на 91-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии.

Так, золотая статуэтка в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" присуждена картине "Человек-паук: Через вселенные". Эта анимационная лента, выпущенная компаниями "Columbia Pictures" и "Sony Pictures Animation", рассказывает о нескольких ранее неизвестных версиях легендарного Человека-паука. Ранее мультфильм стал также победителем "Золотого глобуса" в номинации "Лучший анимационный фильм".

В свою очередь американская картина "Бао" Доме Ши получила премию в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Американская киноакадемия определилась с лучшим актером второго плана

Эта короткометражка производства студии "Pixar" рассказывает о пожилой китайско-канадской женщине, которая страдает от синдрома "пустого гнезда", но получает неожиданный второй шанс на материнство во время приготовления баоцзы, когда один из пирожков оживает в ипостаси мальчика.

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Мультфильмы, Человек-паук, Оскар 2019, Бао.
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