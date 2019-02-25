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На церемонии "Оскар" выбрали лучшие документалки

На церемонии "Оскар" выбрали лучшие документалки
05:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости культуры: На "Оскаре" определили лучшие документальные фильмы.

Документальными фильмами, которые получили престижные кинопремии "Оскар" на 91-й церемонии в Лос-Анджелесе, признаны полнометражная лента "Свободный подъем в одиночку" и короткометражка "Точка. Конец предложения".

"Свободный подъем в одиночку" рассказывает о скалолаза Алекса Хонольда, который пытается самостоятельно подняться на известную гору Эль-Капитан в США.

В то же время "Точка. Конец предложения" американско-иранского режиссера Райки Зехтабчи рассказывает о борьбе женщин за свои права в сельском регионе Индии.

Другими претендентами на награды в категории "Лучший документальный полнометражный фильм": "Думая о пропасти", "О отцах и сыновьях", "Округ Хейл утром и вечером" и "RBG".

Оскар 2019: Определены лучшие анимационные фильмы

За победу в номинации "Лучший короткометражный документальный фильм" соревновались "Конец игры", "Ночь в саду", "Шлюпка" и "Паршивая овца".

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Документальные фильмы, Оскар 2019, Точка. Конец предложения, Свободный подъем в одиночку.
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