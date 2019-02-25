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Понедельник, 25.02.2019
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Необычная сюжетная линия фильма "Фаворитка" (Видео)

Необычная сюжетная линия фильма "Фаворитка" (Видео)
15:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Режиссером исторической драмы стал Йоргос Лантимос, которого номинировали на Оскар в категории "Лучший режиссер".

На экраны кинотеатров 31 января 2019 года вышел фильм "Фаворитка".

Лента получила много положительных отзывов от известных кинокритиков и самих зрителей. В одной из главных категорий кинопремии Оскар – "Лучшая актриса" – победу одержала Оливия Колман, сыгравшая главную роль в фильме.

Сюжет фильма "Фаворитка"

Фильм переносит зрителей в 18 век, в то время, когда английский престол возглавляла королева Анна Стюарт. Монархиня, у которой умерло 17 детей, часто болеет, ей присущи сильные вспышки агрессии, страдает ожирением и не может правильным образом управлять страной. Обессиленая королева пригласила жить в свой замок свою замужнюю любовницу Сару Черчилль.

Оскар в номинации "Лучшая актриса" получила Оливия Колман

Завладев отличным и богатым замком, Сара, казалось бы, уже получила то, чего так сильно хотела. Однако во дворец прибыла бедная родственница королевы, которая впоследствии стала ее "фавориткой".

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Видео, Трейлер, Сюжет, Фаворитка, Оскар 2019, Оливия Колман.
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