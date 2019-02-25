В Сети появился расширенный трейлер документального фильма "Пеннивайз: История "Оно" (Видео)

Новости культуры: Независимая лента посвящена дебютной экранизации романа Стивена Кинга — мини-сериалу 1990 года.

В документальной картине приняли участие актеры, снявшиеся в телефильме, в том числе Тим Карри - исполнитель роли Пеннивайза. Также своими воспоминаниями поделились многие члены съемочной группы, включая режиссера и сценариста Томми Ли Уоллеса.

По словам авторов документального фильма, он не только рассказывает о создании сериала, но и исследует его культурное влияние. В частности, создатели картины анализируют образ Пеннивайза, который "напугал поколение детей". Также в ленте упоминается реальная историческая личность, связанная со стигматизацией клоунов, - серийный убийца и маньяк Джон Гейси, известный как "клоун-убийца".

Для съемок документального фильма, которые начались летом 2017 года, была объявлена краудфандинговая кампания. Релиз картины запланирован на 2019 год. Помимо мини-сериала "Оно" существует другая экранизация романа Стивена Кинга - фильм 2017 года, вторая часть которого выйдет в сентябре 2019-го.