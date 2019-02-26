Американский актер Тайлер Пози сыграет в новой вампирской саге

Новости культуры: Канал CW заручился поддержкой Катрин Хардвик, режиссера первого фильма знаменитой франшизы "Сумерки", и выпустит сериал по мотивам комедийного хоррора 1987 года "Пропащие ребята".

Актерский состав проекта уже укомплектован, в него вошли Тайлер Пози, Киле Санчес ("Судная ночь 2"), Медальон Рахими ("Матрица времени") и Дакота Шапиро (Любовники). Тайлер Пози перевоплотится в главного героя по имени Майкл, который вместе с братом (Шапиро) и матерью (Санчес) переезжает в город Санта Клара. Вскоре братья оказываются втянутыми в опасный и прекрасный мир вампиров.

Интересно, что Пози не придется долго вживаться в роль, он уже знает, каково это - иметь дело с нечистью. Не зря же актер 6 лет, с 2011 по 2017 год, играл подростка-оборотня Скотта Макколла в сериале "Волчонок".

Трейлер оригинальных "Пропащих ребят" 1987 года - главные роли играли Джейсон Патрик, Кори Хэйм, Кифер Сазерленд, Кори Фельдман

Пилотный эпизод нового шоу снимет Катрин Хардвик. Пока создатели не загадывают, как долго современная телеверсия "Пропащих ребят" продержится в эфире CW. Но судя по затянувшемуся затишью, наступившему после "Дневников вампира", "Настоящей крови" и тех же "Сумерек", зрители соскучились по вампирскому фэнтези. Так что ждем новый сериал с Тайлером Пози, а там уже и ребут "Баффи - истребительницы вампиров" подтянется.