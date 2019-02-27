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Скончалась звезда американских сериалов

Скончалась звезда американских сериалов
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Актриса Лиза Сиграм умерла в США в возрасте 82 лет.

Лиза Сигрем (настоящее имя Рут Браузер) родилась в Бруклине и была дочерью нью-йоркского полицейского детектива. После окончания колледжа работала графиком. Подруга предложила ей поработать моделью, где ее заметили и предложили сниматься в кино. Сигрем очень ответственно подходила ко всему, она долгие годы училась играть, а после создала школу для молодых актеров.

Актриса скончалась еще 1 февраля 2019 года, но об этом стало известно только сейчас. В последнее время она находилась в специализированном учреждении для стариков в Бербанке (США) после продолжительной болезни. Стало известно, что она девять лет боролась с деменцией.

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Актриса известна по ролям в сериалах "Бэтмен", "Моя жена меня приворожила" и "Правосудие Берка", а также в полнометражных картинах "Воротилы", "Каприз", "Две тысячи лет спустя" и других.

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Актеры, Смерть, Смерть актрисы, Американские актеры, Альманах-2019, Лиза Сиграм, Умерла американская актриса Лиза Сиграм.
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