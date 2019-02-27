Вышел первый тизер "Ирландца" Мартина Скорсезе

Стриминговый сервис Netflix, который готовит сериал по мотивам "Классного мюзикла", успел поделится первым тизером криминально-биографической картины "Ирландец", которую снял легендарный режиссер Мартин Скорсезе.
"Ирландец" ("The Irishman") будет историей одного наемного убийцы, который вспоминает свое возможное участие в убийстве американского профсоюзного лидера Джимми Хоффа, исчезнувшего летом 1975 года при загадочных обстоятельствах.
Роль Хоффа исполняет Аль Пачино, и вместе с его именем в тизере появляются имена не менее легендарных актеров, как Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Харви Кейтель.
Как сообщалось ранее, Канал BBC опубликовал первый тизер нового сериала "Темные начала" (His Dark Materials), основой которого является одноименная трилогия Филипа Пулмана.