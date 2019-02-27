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Вышел первый тизер "Ирландца" Мартина Скорсезе

Вышел первый тизер "Ирландца" Мартина Скорсезе
11:01 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости культуры: Точная дата премьеры нового фильма Скорсезе пока не сообщается, но Netflix намекает на осень 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix, который готовит сериал по мотивам "Классного мюзикла", успел поделится первым тизером криминально-биографической картины "Ирландец", которую снял легендарный режиссер Мартин Скорсезе.

"Ирландец" ("The Irishman") будет историей одного наемного убийцы, который вспоминает свое возможное участие в убийстве американского профсоюзного лидера Джимми Хоффа, исчезнувшего летом 1975 года при загадочных обстоятельствах. 

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Роль Хоффа исполняет Аль Пачино, и вместе с его именем в тизере появляются имена не менее легендарных актеров, как Роберт Де Ниро, Джо Пеши и Харви Кейтель.

Как сообщалось ранее, Канал BBC опубликовал первый тизер нового сериала "Темные начала" (His Dark Materials), основой которого является одноименная трилогия Филипа Пулмана.

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