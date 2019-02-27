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Стало известно, что посмотреть в кино на этой неделе (Видео)

Стало известно, что посмотреть в кино на этой неделе (Видео)
13:37 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: Каждую неделю в кинотеатрах выходит несколько новых фильмов, и чтобы помочь вам заранее определиться с походами в кино, мы составили эту подборку фильмов.

На экраны выходит долгожданная украинская премьера.

С 28 февраля в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть семь новых кинопремьер: две французские комедии, украинскую комедию, документальный фильм Гая Гуидо "Мадонна. Рождение звезды", еще одну комедию, немецко-французскую мелодраму, а также триллер.

"Шутки в сторону: Миссия в Майами" 

Коп Себастьян Бушар, которого близкие зовут просто Бааба, приезжает в Майами для расследования тайны смерти лучшего другого. Парня убили члены банды наркоторговцев. Помогать афрофранцузу будет кубино-американский детектив Рикардо Гарсия. Удастся ли бесшабашному французу и законопослушному латиносу объединить усилия, и добиться справедливости?

"Свингеры 2" 

Это сиквел одноименного фильма, который вышел на экраны в 2018 году. Главный герой бизнесмен Игорь и у него проблемы с потенцией, а его супруге Илоне приходится искать способы вернуть супругу мужскую силу. Но ни ролевые игры, ни тантрический секс, не приносят желаемого эффекта. Единственное, что "заводит" Игоря – лайки подписчиков в соцсетях.

"Мадонна. Рождение звезды" 

Документальный фильм о Мадонне. Только у нее миллионы фанатов во всем мире, и столько же критиков. Равнодушным творчество и личная жизнь Мадонны не оставляет никого. Лента о пути к славе Мадонны Луизы Чикконе, никому не известной танцовщицы из Нью-Йорка, на музыкальный Олимп.

"30 безумных желаний" 

Фильм рассказывает о девушке-подростке Скай, больной раком. Скай знакомится с 19-летним ипохондриком Келвином и заполняет собой его жизнь. Келвин помогает девушке исполнить 30 желаний из ее эксцентрического списка, ведь Скай многое хочет попробовать перед смертью. Со временем Келвин понимает, что исполнение просьб Скай помогает ему самому бороться со страхами и неуверенностью. Лента не о любви, а о настоящей, искренней дружбе.

"Что-то не так с тобой/Нежная рука закона" 

Ивонн – вдова полицейского и живет в маленьком французском городке. Однажды она узнает, что супруг был далек от идеала, а именно замешан в коррупции. Он посадил за решетку молодого парня: он 8 лет отбывал наказание за преступление, которого не совершал. Ивонн готова пойти на все, чтобы помочь Антуану вернуться к привычному способу жизни, наслаждаться ею с любимой женой.

"Транзит" 

Мировая премьера состоялась на "Берлинале". Лента снята по одноименному роману Анны Зегерс. Действие происходит в период Второй мировой войны. Немцы подступили к Парижу очень близко и Георг вынужден сбежать в Марсель с небольшим багажом. В нем находятся рукописи, письма и мексиканская виза одного писателя, покончившего жизнь самоубийством. Георг под чужим именем хочет попасть на корабль и покинуть страну. Планы рушатся в один миг, когда он встречает загадочную Мари.

Вышел первый тизер "Ирландца" Мартина Скорсезе

"Идеальная западня" 

Отношения Брайана и Кесси разрушаются с каждым днем. Воспользовавшись услугами одного сайта, они арендуют виллу в итальянской глубинке. Молодые люди хотели провести романтические каникулы. Но Кесси вдруг знакомится с Федерико. Брайан понимает, что явно проигрывает соседу. Вскоре выясняется, что у Федерико насчет пары зловещие планы.

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Фильмы, Кино, Премьеры, Транзит, Смотреть, Интересные фильмы, Свингеры 2, 30 безумных желаний, Нежная рука закона, Идеальная западня.
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