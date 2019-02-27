Дженнифер Лоуренс не пришла на церемонию премии Киноакадемии

Новости культуры: Отсутствие актрисы на кинопремии озадачило поклонников, ведь ранее она не пропускала "Оскар" вовсе.

В минувшее воскресенье отгремела 91-ая церемония вручения премии "Оскар", которая, как всегда, порадовала зрителей обилием звезд на ковровой дорожке. Но многие отметили, что своим присутствием мероприятие не почтили несколько знаменитостей. Если Брэда Питта, Анджелину Джоли и Дженнифер Энистон и так в последнее время нечасто можно увидеть на главной кинопремии мира, то отсутствие Дженнифер Лоуренс озадачило поклонников. Ранее актриса не пропускала "Оскар", но в этом году сделала исключение.

Оказывается, вместо церемонии премии Киноакадемии звезда "Голодных игр" отправилась в Париж, где сейчас проходит Неделя моды. Вчера Лоуренс посетила показ Dior, лицом которого она является. На шоу также были замечены Наталья Водянова, Кара Делевинь, Ева Герцигова, Карли Клосси и другие звезды. Дженнифер не упустила возможности попозировать перед фотографами со своим новым обручальным кольцом, которое ей преподнес ее бойфренд Кук Маруни.

Новая коллекция Dior вдохновлена Лондоном. Креативный директор марки Мария Грация Кьюри говорит, что она ломает правила, но в то же время выражает традиции. Дизайнер смешала британскую классику и атрибуты американского рок-н-ролла. В итоге получилась очень яркая и запоминающаяся коллекция, которая точно придется по душе модникам.