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Дженнифер Лоуренс не пришла на церемонию премии Киноакадемии

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Дженнифер Лоуренс не пришла на церемонию премии Киноакадемии
17:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: jlawthequeen

Новости культуры: Отсутствие актрисы на кинопремии озадачило поклонников, ведь ранее она не пропускала "Оскар" вовсе.

В минувшее воскресенье отгремела 91-ая церемония вручения премии "Оскар", которая, как всегда, порадовала зрителей обилием звезд на ковровой дорожке. Но многие отметили, что своим присутствием мероприятие не почтили несколько знаменитостей. Если Брэда Питта, Анджелину Джоли и Дженнифер Энистон и так в последнее время нечасто можно увидеть на главной кинопремии мира, то отсутствие Дженнифер Лоуренс озадачило поклонников. Ранее актриса не пропускала "Оскар", но в этом году сделала исключение.

Оказывается, вместо церемонии премии Киноакадемии звезда "Голодных игр" отправилась в Париж, где сейчас проходит Неделя моды. Вчера Лоуренс посетила показ Dior, лицом которого она является. На шоу также были замечены Наталья Водянова, Кара Делевинь, Ева Герцигова, Карли Клосси и другие звезды. Дженнифер не упустила возможности попозировать перед фотографами со своим новым обручальным кольцом, которое ей преподнес ее бойфренд Кук Маруни.

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Новая коллекция Dior вдохновлена Лондоном. Креативный директор марки Мария Грация Кьюри говорит, что она ломает правила, но в то же время выражает традиции. Дизайнер смешала британскую классику и атрибуты американского рок-н-ролла. В итоге получилась очень яркая и запоминающаяся коллекция, которая точно придется по душе модникам.

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