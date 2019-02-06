Дженнифер Лоуренс выходит замуж: известно имя жениха

Новости шоу бизнеса: Голливудская звезда вскоре пойдет под венец. Кук Марони подарил Дженнифер Лоуренс дорогое кольцо, которое она не снимает со своего пальца.

Свадебная лихорадка в Голливуде продолжается. По информации западных СМИ, 28-летняя актриса Дженнифер Лоуренс обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони.

В субботу, 2 февраля, актрису с роскошным украшением заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка. Там она поужинала с Куком Марони, не скрывая своего счастья от общения с бойфрендом.

Камень был гигантским. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек, – рассказал инсайдер.

Сейчас представители Дженнифер Лоуренс и Кука Марони подтвердили новость о помолвке. Однако не известно, где именно и как произошло романтическое признание.

Слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони появились еще в июне 2018 года. С тех пор пара часто появлялась в объективах папарацци. Вероятно, искусствовед не любит выставлять свою личную жизнь на рассмотрение общественности, поэтому отношения с актрисой он ни разу не комментировал. Такая приватность по нраву Дженнифер, ведь именно ее актерская карьера часто препятствовала любви.