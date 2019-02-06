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Дженнифер Лоуренс выходит замуж: известно имя жениха

Дженнифер Лоуренс выходит замуж: известно имя жениха
10:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская звезда вскоре пойдет под венец. Кук Марони подарил Дженнифер Лоуренс дорогое кольцо, которое она не снимает со своего пальца.

Свадебная лихорадка в Голливуде продолжается. По информации западных СМИ, 28-летняя актриса Дженнифер Лоуренс обручилась с 34-летним директором галереи современного искусства Gladstone Gallery Куком Марони.

В субботу, 2 февраля, актрису с роскошным украшением заметили в одном из ресторанов Нью-Йорка. Там она поужинала с Куком Марони, не скрывая своего счастья от общения с бойфрендом. 

 
 
 
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It is apparently confirmed by Jens rep: JEN IS ENGAGED to Cooke Maroney! (pictured above)

Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen)

Камень был гигантским. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек, – рассказал инсайдер.

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Сейчас представители Дженнифер Лоуренс и Кука Марони подтвердили новость о помолвке. Однако не известно, где именно и как произошло романтическое признание.

Слухи о романе Дженнифер Лоуренс и Кука Марони появились еще в июне 2018 года. С тех пор пара часто появлялась в объективах папарацци. Вероятно, искусствовед не любит выставлять свою личную жизнь на рассмотрение общественности, поэтому отношения с актрисой он ни разу не комментировал. Такая приватность по нраву Дженнифер, ведь именно ее актерская карьера часто препятствовала любви. 

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Голливуд, Знаменитости, Звезды, Дженнифер Лоуренс, Голливудская звезда, Кук Марони.
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