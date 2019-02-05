Кайли Дженнер намекнула на свою вторую беременность

Новости шоу бизнеса: Не так давно 21-летняя Кайли Дженнер не на шутку переполошила своих поклонников, объявив им о том, что у нее есть интересная новость.

На своей странице в соцсети Кайли опубликовала загадочный пост.

В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Многие ее поклонники предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного, 26-летнего Трэвиса Скотта и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. Тогда Кайли отрицала все догадки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram baby #2? Публикация от Kylie (@kyliejenner) 2 Фев 2019 в 9:08 PST

Но последний последний пост Дженнер в Instagram вновь заинтриговал подписчиков и они стали писать поздравления в комментариях. На своей странице в instagram Кайли разместила фото своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и написала "Ребенок № 2?".

Отметим, что Кайли и Трэвис воспитывают годовалую дочь Сторми.