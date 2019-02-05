Кайли Дженнер намекнула на свою вторую беременность

На своей странице в соцсети Кайли опубликовала загадочный пост.
В сети на Кайли посыпались десятки предположений от фанатов. Многие ее поклонники предположили, что Дженнер вновь беременна от своего возлюбленного, 26-летнего Трэвиса Скотта и скоро в семействе Кардашьян-Дженнер будет пополнение. Тогда Кайли отрицала все догадки.
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Но последний последний пост Дженнер в Instagram вновь заинтриговал подписчиков и они стали писать поздравления в комментариях. На своей странице в instagram Кайли разместила фото своим возлюбленным Трэвисом Скоттом и написала "Ребенок № 2?".
Отметим, что Кайли и Трэвис воспитывают годовалую дочь Сторми.