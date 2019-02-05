Алина Гросу показала свой "беременный" живот

Новости шоу бизнеса: Опальная украинская певица и актриса Алина Гросу поразила своих поклонников снимком, на котором позирует с огромным "беременным" животом.

Звезда запостила снимок с беременным животом в одной из соцсетей.

Алина Гросу, не так давно похваставшаяся снимками новой чувственной фотосессии, опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое на некоторое время заставило сердца ее подписчиков биться чаще. Дело в том, что на снимке Алина стоит с красивой укладкой и макияжем в теплой удлиненной жилетке вишневого цвета и длинном платье в тон, которое облегает фигуру так, что невооруженным глазом заметен беременный живот Гросу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Это временно просто ела много мучного #замокнапеске Публикация от GROSU (@alina_grosu) 4 Фев 2019 в 4:38 PST

"Это временно. Просто ела много мучного", – подписала снимок Алина, добавив под ним хэштег "замокнапеске".

По всей видимости, волноваться не стоит, просто для роли в новом телесериале под названием "Замок на песке", где Гросу досталась главная роль, ее героиня скоро станет мамой.