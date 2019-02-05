Скачать
Вторник, 05.02.2019
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Выборы-2019: документы в президенты подал 91 человек
Украина сократила количество поездов в Россию
Украина сократила количество поездов в Россию
Украинка Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду
Украинка Данча заняла шестое место на ЧМ по сноуборду
Китайский Новый год 2019: традиции праздника
Китайский Новый год 2019: традиции праздника

Алина Гросу показала свой "беременный" живот

Алина Гросу показала свой &quot;беременный&quot; живот
11:19 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Опальная украинская певица и актриса Алина Гросу поразила своих поклонников снимком, на котором позирует с огромным "беременным" животом.

Звезда запостила снимок с беременным животом в одной из соцсетей.

Алина Гросу, не так давно похваставшаяся снимками новой чувственной фотосессии, опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое на некоторое время заставило сердца ее подписчиков биться чаще. Дело в том, что на снимке Алина стоит с красивой укладкой и макияжем в теплой удлиненной жилетке вишневого цвета и длинном платье в тон, которое облегает фигуру так, что невооруженным глазом заметен беременный живот Гросу. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Это временно просто ела много мучного #замокнапеске

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

Алина Гросу опубликовала свои новые фото из чувственной фотосессии

"Это временно. Просто ела много мучного", – подписала снимок Алина, добавив под ним хэштег "замокнапеске".

По всей видимости, волноваться не стоит, просто для роли в новом телесериале под названием "Замок на песке", где Гросу досталась главная роль, ее героиня скоро станет мамой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Актриса, Певица, Алина Гросу, Беременный живот.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Украина и Германия обсудили ситуацию в Азовском море
04 Киев озвучил позицию по Венесуэле
05 Принц Гарри нарушил обещание, которое дал Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Раде открылась 10-я сессия: Парубий пригрозил отключать микрофоны
Верховная Рада открыла десятую сессию
В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
В Украине началась регистрация на ВНО-2019
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь