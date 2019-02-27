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"Король Лев": Disney представил новый тизер и постер к долгожданному мультфильму

"Король Лев": Disney представил новый тизер и постер к долгожданному мультфильму
22:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: lionking

Новости культуры: Премьера в мире запланирована на 19 июля 2019 года.

Одна из самых ожидаемых мультипликационных картин 2019 года готовится к выходу на большой экран. Студия Walt Disney не дает поклонникам возможности потерять интерес, потому опубликовала очередной короткометражный видеоролик и новый постер к мультфильму "Король Лев".

Первый трейлер к легендарному мультфильму "Король Лев" покорил сеть в ноябре 2018 года. Тогда короткометражное видео собрало более 200 тысяч просмотре за первые сутки. Через три месяца после феерического анонса представители студии Walt Disney решили снова подогреть ожидания поклонников.

Новый тизер к мультфильму "Король Лев" появился на YouTube-канале студии Disney, а постер на официальной Instagram странице мультфильма.

 
 
 
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July 19 #TheLionKing

Публикация от Disney’s The Lion King (@lionking)

 

По сюжету, львенку Симбе предстоит пережить боль потери и пройти сложные испытания судьбы, чтобы в конце картины побороться за престол и стать настоящим Королем.

Персонажей из мультфильма озвучили Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам) и другие звезды. Премьера в мире запланирована на 19 июля 2019 года.

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Все по теме:

Бейонсе, Фильм, Дисней, Walt Disney, Трейлер, Король Лев, Чиветел Эджиофор, Студия Walt Disney, Дональд Гловер, Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам).
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