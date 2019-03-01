Герои "ужастиков" о которых слышал каждый

Фильмы ужасов призваны вызвать у зрителя чувство страха и тревожности, предчувствие необратимого и прилив адреналина. Это целый жанр художественного кино со своими правилами и канонами жанра, легендами и культурной ценностью.