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Умер известный украинский актер, звезда фильмов "Роксолана" и "Иван Сила"

Умер известный украинский актер, звезда фильмов "Роксолана" и "Иван Сила"
18:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости культуры: 3 марта в Ивано-Франковске умер народный артист Украины, актер Сергей Романюк.

Точная причина кончины артиста неизвестна, на соседи сообщают, что он боролся с длительной болезнью. Также они говорят, что Романюку последнее время было трудно передвигаться, поэтому он ходил с палкой.

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Сергей Романюк снялся в более чем 40-ка фильмах. Наиболее известные фильмы: "Роксолана", "День рождения буржуя 2", "Возвращение Мухтаря 2", "Иван Сила". Также он сыграл в фильме "Владыка Андрей" роль Митрополита Андрея Шептицкого.

В общем, он сыграл приблизительно 100 ролей в театре и кино и по праву считался одим из лучших украинских актеров. 

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Смерть, Актер, Народный артист Украины, Сергей Романюк.
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