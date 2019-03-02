Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят

Новости культуры: Сегодня, 2 марта умер известный украинский писатель Василий Портяк.

Первым об этом сообщил Андрей Мацкив на своей страничке в Fecebook.

"Сьогодні вночі внаслідок короткої, але важкої хвороби, не стало прекрасної людини Василя Портяка – відомого прозаїка, автора сценаріїв декількох фільмів, зокрема про УПА “Вишневі ночі”, “Нескорений”, “Залізна сотня” Як син кулеметника УПА Василя Білінчука “Сибіряка” і племінник райпровідника Дмитра Білінчука “Хмари” він тонко відчував історію боротьби. У його планах було ще багато зробити для вшанування стрийка Дмитра Білінчука, розстріляного у Лук’янівській в’язниці в Києві, однак не судилося…", - написал Андрей.

Он также добавил, что писателю должно было исполнится 67 лет 31 марта. У него осталась жена Леся, сын Орест и дочь Алиса. Близкие Василия рассказывают, что он уже долго страдал от сердечной недостаточности, а 27 февраля попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Василий Портяк запомнится нам не только как гениальный прозаик, но и как талантливый сценарист. Он создал сценарии таких известных украинских фильмов, как "Железная сотня", "Непокоренный", "Меланхолический вальс" и "Вишневые ночи".

После обнародования информации о смерти писателя в социальных сетях стали выражать соболезнования родным и близким Портяка.

"Вічна пам'ять Великому Українцю,нашому землякові.Співчуття рідним", "Співчуваю та сумую .Царство небесне та земля пухом пану Василю..", "Царство небесне та вічная пам'ять славному сину України", "Сумно...Вічна та світла пам'ять!", " Ох як шкода, обожнюю його оповідання", - писали поклонники писателя.