Скачать
Суббота, 02.03.2019
Варфоломей заявил, что всеправославного обсуждения ПЦУ не будет
Варфоломей заявил, что всеправославного обсуждения ПЦУ не будет
Полторак подписал приказ о повышении доплат военным ВСУ в зоне ООС
Полторак подписал приказ о повышении доплат военным ВСУ в зоне ООС
Заявка Реала на матч с Барселоной 2.03.2019
Заявка Реала на матч с Барселоной
Масленица в 2019 году: приметы, гадания
Масленица в 2019 году: приметы, гадания

Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят

Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят
13:08 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости культуры: Сегодня, 2 марта умер известный украинский писатель Василий Портяк.

Первым об этом сообщил Андрей Мацкив на своей страничке в Fecebook.

"Сьогодні вночі внаслідок короткої, але важкої хвороби, не стало прекрасної людини Василя Портяка – відомого прозаїка, автора сценаріїв декількох фільмів, зокрема про УПА “Вишневі ночі”, “Нескорений”, “Залізна сотня” Як син кулеметника УПА Василя Білінчука “Сибіряка” і племінник райпровідника Дмитра Білінчука “Хмари” він тонко відчував історію боротьби. У його планах було ще багато зробити для вшанування стрийка Дмитра Білінчука, розстріляного у Лук’янівській в’язниці в Києві, однак не судилося…", - написал Андрей.

Он также добавил, что писателю должно было исполнится 67 лет 31 марта. У него осталась жена Леся, сын Орест и дочь Алиса. Близкие Василия рассказывают, что он уже долго страдал от сердечной недостаточности, а 27 февраля попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Василий Портяк запомнится нам не только как гениальный прозаик, но и как талантливый сценарист. Он создал сценарии таких известных украинских фильмов, как "Железная сотня", "Непокоренный", "Меланхолический вальс" и "Вишневые ночи".

После обнародования информации о смерти писателя в социальных сетях стали выражать соболезнования родным и близким Портяка.

Чем зарабатывали известные литераторы до начала своей писательской карьеры

"Вічна пам'ять Великому Українцю,нашому землякові.Співчуття рідним", "Співчуваю та сумую .Царство небесне та земля пухом пану Василю..", "Царство небесне та вічная пам'ять славному сину України", "Сумно...Вічна та світла пам'ять!", " Ох як шкода, обожнюю його оповідання", - писали поклонники писателя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Писатель, Сценарист, 2 марта, Василий Портяк, Умер писатель, Скорбы, Смерты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 2 марта – День Федора Тирона
02 Короткие поздравления с началом весны 2019
03 Бухарестскaя девятка: Крымский мост построен с геополитической целью
04 Гороскоп на сегодня, 2 марта 2019: все знаки Зодиака
05 Гройсман рассказал о вероятности снижения цен на газ и грядущих последствиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Создатель &quot;Новичка&quot; объяснил, благодаря чему Скрипалям удалось выжить
Что спасло Скрипалей от смерти: объяснение создателя "Новичка"
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Порошенко поручил повысить денежное обеспечение военных на передовой
Военным на передовой повысят зарплаты
Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят
Умер известный писатель и сценарист Василий Портяк: поклонники скорбят
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь