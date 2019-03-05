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Вторник, 05.03.2019
Чем весна 2019 порадует любителей сериалов
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Чем весна 2019 порадует любителей сериалов

Новые сериалы выходят чуть ли не каждый месяц. И выбрать действительно стоящие среде этого разнообразия тяжело. Сценарии отличаются друг от друга, то тут, то там снимаются голливудские звезды, а денег на создание сериалов тратят больше, чем на фильмы. Чтобы не было скучно этой весной, предлагаем вам подборку самых интересных сериалов.
wuzzup.ru
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