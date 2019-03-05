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Вышел второй трейлер кинокомикса "Шазам!" (Видео)

Вышел второй трейлер кинокомикса "Шазам!" (Видео)
11:16 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Премьера "Шазама!" состоится 4 апреля 2019 года.

Уже через месяц состоится премьера супергеройского блокбастера "Шазам!», о чем студия DC поспешила напомнить вторым трейлером картины. Судя по двухминутному видеоролику, создатели по-прежнему стараются оберегать зрителей от любых спойлеров, но компенсируют скрытность щедрой порцией комедийных моментов.

Суперсила, суперскорость, полеты и многие другие способности сосредоточились в руках подростка. К чему такое приведет? Трейлер "Шазама!» обещает – к интересному фильму для широкой аудитории. Создатели кинокомикса в очередной раз подчеркнули, насколько неловким может быть супергерой в свои четырнадцать лет, особенно будучи в теле взрослого мужчины. Поклонники надеялись, что увидят Семь Смертных Грехов, но даже главный злодей картины, Доктор Сивана в исполнении Марка Стронга, получил лишь несколько секунд экранного времени. Ясно одно – все лучшее создатели приберегли на потом, а пока зрители могут получить удовольствие от яркого и смешного трейлера. 

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"Шазам!" расскажет историю подростка Билли Бэтсона, который встречает древнего волшебника и получает от него секрет супергеройских способностей. Нужно лишь прокричать магическое слово, чтобы очутиться в теле взрослого мужчины, наделенного невероятными возможностями. Билли с энтузиазмом изучает свои способности, но вскоре оказывается, что любой герой однажды встречает на своем пути злодея и должен его победить.

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Комиксы, Трейлер, Новый трейлер, Смотреть, Shazam, Кинокомикс.
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