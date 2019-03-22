Спустя 12 лет выходит продолжения сериала "Дедвуд" с новым трейлером (Видео)

Новости культуры: Спустя почти 12 лет после окончания вестерн-сериала "Дедвуд" появился первый трейлер полнометражного продолжения истории.

Иэн МакШейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Джон Хоукс вернутся в продолжении в знакомых ролях. К актёрскому составу картины также присоединилась Джэйд Петтиджон. Она сыграет нового персонажа по имени Каролина. Действие фильма развернётся в Южной Дакоте спустя 12 лет после событий сериала, в 1889 году.

Создатель оригинального сериала Дэвид Милч написал сценарий фильма, а режиссёрское кресло проекта занимает Даниэль Минахан, который работал над "Игрой престолов" и "Дедвудом".

Сериал стартовал на канале HBO в 2004 году. Он рассказывал о городке Дедвуд в Южной Дакоте - настоящей выгребной яме, в которой собирается преступный сброд со всей Америки. Преступления и коррупция настолько прочно вошли в жизнь обитателей Дедвуда, что на них практически не обращают внимания.

"Дедвуд" продержался три сезона и восемь раз становился лауреатом телепремии "Эмми". Критики до сих пор считают его одним из лучших драматических сериалов в истории телевидения.

Премьера фильма состоится на канале HBO 31 мая.