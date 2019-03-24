Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Новости культуры: Этой осенью сценаристы "Игры престолов" Дэниел Бретт Уайсс и Дэвид Бенниоф над новым проектом по вселенной "Звездных войн".

Создатели заявили: "Это будет приквел, действие которого развернется за много-много лет до событий, с которых стартовала франшиза Джорджа Лукаса". Инсайдеры сообщили, что проект Бениоффа и Уайсса станет симбиозом "Звездных войн" и "Властелина колец".

В фильме будет повествоваться о истории Старой Республики, которая существовала задолго до Галактической Республики.

Старая Республика еще ни разу не упоминалась ни в фильмах серии "Звездные войны", ни в сериалах. Знать о ней могли лишь фанаты, которые читали комиксы и играли в видеоигры серии.

В конце 2019 года на большие экраны также выйдет долгожданный девятый эпизод, который обещает закончить историю семейства Скайуокеров.