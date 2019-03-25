Ушел из жизни легендарный автор фильмов ужасов

Новости культуры: Знаменитого режиссера "ужастиков" не стало несколько дней назад. Но в окружении знаменитости оттягивали момент распространение этой новости.

В Лос-Анджелесе 23 марта ушел из жизни легендарный творец фильмов-"страшилок". Ему было 77 лет. Ларри Коэна не стало вечером среди самых близких ему людей. Журналистам пока не удалось узнать, по какой причине не стало знаменитого кинорежиссера. О кончине американского творца фильмов ужасов стало известно только сегодня.

В 80-х годах он произвел фурор в мире кинематографии, срежиссировав такие знаменитые фильмы, как "Это живое", "Бог сказал мне", "Полнолуние высоко", "Спецэффекты" и др. Также не менее продуктивным был период сотрудничества с телевизионными каналами. И сериал "Коломбо", сценарий к которому он написал, прямое тому доказательство.

Одной из последних работ Коэна стал эпизод для сериала "Мастера ужасов", снятый в 2006 году. Тогда он занял кресло режиссера и экранизировал рассказ Дэвида Шоу, что стало серией под названием "Забери меня".