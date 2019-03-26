"Мстители: Финал" станет самым продолжительным фильмом Marvel

Новости культуры: На данный момент, именно этот кинокомикс является самым длинным фильмом студии Marvel, чей хронометраж составляет 149 минут.

В феврале портал ComingSoon заинтриговал пользователей, сообщив, что заключительный фильм Третьей фазы киновселенной Marvel будет идти не меньше трех часов. Сами режиссеры — Джо и Энтони Руссо — заявили в интервью, что "Мстители: Финал" должны стать логическим завершением для 22 кинокомиксов, а потому без длительного хронометража не обойтись. Теперь сеть кинотеатров АМС подтвердила, что зрителям действительно стоит приготовиться к очень долгому приключению, поскольку фильм будет длиться 182 минуты.

По данным западных СМИ, рекорд "Войны Бесконечности" скоро будет побит. Первоначально информацию про длительность "Финала" непреднамеренно раскрыла сеть кинотеатров АМС, но позже новость подтвердила другая компания — Fandango. Ранее СМИ высказывали мысль, что студия не осмелится на такой рискованный шаг, поскольку высидеть три часа пусть и развлекательного фильма — это испытание для любого зрителя. Однако, как видно, руководство Marvel прислушалось к братьям Руссо.

И хотя студия не дала никаких официальных комментариев, в недавнем интервью президент Marvel Studios Кевин Файги заверил зрителей, что "Мстители: Финал" будут длиться ровно столько часов, сколько нужно. "Каждый фильм должен по ощущениям длиться 1 час 45 минут. Сейчас бывает, что полуторачасовая лента кажется нестерпимо долгой, а фильм длиной в 3,5 часа заканчивается, едва начавшись. Я отношу "Мстители: Финал" ко второй категории", — сказал Файги.