Топ-10 ожидаемых фильмов, которые выйдут в 2019 году (Видео)

Новости культуры: Одним из устоявшихся трендов в этом году останутся супергерои.

Ведь без них - никуда и не найдётся такого человека, который не захотел бы посмотреть парочку фильмов про сильных и прекрасных, рожденных талантливым и пытливым умом сценаристов. В этом году, как уже принято, Marvel поборется с DC за планку первенства, а поклонники смогут принять участие в этой своеобразной борьбе, разрываясь между новыми кинокартинами, которые буквально будут дополнять, развивать или, быть может, даже завершать историю любимых нами персонажей. В этом сезоне нам смогут представить историю как уже полюбившихся персонажей в новом ракурсе, так и абсолютно новых, ярких и незабываемых, комичных и немного несуразных, но точно таких, которых публика мгновенно сможет полюбить.

1. Шазам! (дата выхода 4 апреля)

Шазам - супергеройский фильм о подростке, который волей случая получает способность превращаться во взрослого супергероя, умеющего летать и не только. Четырнадцатилетнего Билли Бэтсона сыграет Ашер Энджел, а в роли Шазама - непревзойдённый Закари Ливай, способный своей актёрской игрой превратить весь фильм как в романтичную драму, так и в оригинальную комедию. Данный персонаж является новым для киновселенной DC, а первое его появление фанаты помнят в одноимённом комиксе от этой же студии. Яркая и необычная, история юного подростка, ставшего заложником своих суперспособностей, точно не оставит равнодушным!

2. Мстители: Финал (дата выхода 25 апреля)

Мстители: Финал - один из самых захватывающих фильмов, который с нескрываем интересом и нетерпением ожидают во всём мире. Финальная часть расскажет о схватке между могущественными героями Земли и Таносом - Безумным титаном, с которым персонажи столкнулись в предыдущей части. Приятным дополнением станет то, что к отчаянной битве присоединятся давно полюбившийся Человек-муравей и Соколиный глаз, и Тони, который затерялся в космосе. Всё новые и новые трейлеры показывают постепенно развитие всей истории, а также, наконец, подведут черту между предыдущим сражением с могущественным титаном. Оставшиеся в живых Мстители вступают на последнюю, решающую тропу войны, а потому этому фильму пророчат большие кассовые сборы и ошеломительный успех в прокате.

3. Джон Вик 3: Парабеллум (дата выхода 17 мая)

Джон Вик 3: Парабеллум - захватывающий боевик с Киану Ривзом в главных ролях, который превосходно сыграл наёмного убийцу, нарушившего одно из главных правил преступного мира, убив во второй части криминального авторитета на нейтральной территории спа-отеля "Континенталь". Теперь ему предстоит любой ценой сохранить собственную жизнь, избавляясь от опасных преследователей и драйвовых погонь, которые так полюбились зрителям из первых частей этой франшизы, что, вполне вероятно, впоследствии может стать культовой и соперничать с другими фильмами этого жанра.

4. Аладдин (дата выхода: 24 мая)

Впервые за всю историю существования сказки об "Аладдине", студия Дисней, наконец, взялась за её экранизацию, а потому фанатов этой сказки об арабской ночи и волшебном Востоке ждут новые приключения бездомного парня, спасшего Джинна и влюбившегося в очаровательную принцессу Жасмин. Как и прежде, ему предстоит спасти мир от злодея, который намеревается захватить его с помощью волшебной лампы. Примечательно, что роль Джинна в фильме исполнит сам Уилл Смит, а режиссёром выступит легендарный Гай Ричи.

5. Годзилла: Король монстров (дата выхода: 30 мая)

Годзилла - один из самых известных монстров в истории всего кинематографа, как американского, так и азиатского. И легендарная радиоактивная рептилия возвращается на экраны в преддверии лета. В продолжение "Годзиллы" 2014 года Big G присоединяется к трио других монстров, взятых из оригинальных японских фильмов − Мотры, Родана и трехголового короля Гидоры. По мнению критиков, данный фильм будет не менее захватывающим по сравнению с предыдущими. И всё, что остаётся фанатам - так это дождаться конца мая и отправиться в кинотеатры за новой порцией впечатлений. Ведь эта картина особенно полюбится тем фанатам, которые давно ожидали легендарного противостояния рептилии с монстрами из её каноничной вселенной.

6. Люди Икс: Чёрный Феникс (дата выхода: 6 июня)

Ходили слухи, что после относительно неутешительных кассовых сборов X-Men: Apocalypse в 2016 году Fox собирался свернуть всю X-франшизу. К счастью поклонников, это оказалось не так, и, несмотря на то, что "Тёмный Феникс" несколько раз откладывался, в ближайшее время фильм всё-таки выйдет на большие экраны. Стоит также отметить тот факт, что давний сценарист/продюсер франшизы Саймон Кинберг дебютирует в режиссуре, а звезда "Игры престолов" Софи Тернер играет главную роль в образе Джин Грей. Поэтому скрестим пальцы на удачу, и дождёмся результатов, ведь, по мнению критиков, фильм обещает быть "горячим", а также гарантирует более полное раскрытие полюбившихся персонажей и покажет, способны ли "особенные" люди жить в мире с обычными.

7. Люди в чёрном: Интернэшнл (дата выхода: 13 июня)

Люди в чёрном: Интернэшнл, увы, не имеют никакого отношения к первому фильму, ставшем в последствии культовом, где в главных ролях сыграли восхитительный Уилл Смит и непоколебимый Томми Ли Джонс. Четвёртый фильм повествует о двух агентах в Лондоне, которых преследует легендарная корпорация, не дающая им покоя из личных соображений. На этот раз главные роли исполнит звёзды фильма "Тор: Рагнарёк" Крис Хемсворт и ТессаТомпсон. Но, несмотря на такие кардинальные перестановки в актёрском составе, фанаты этой франшизы с радостью ожидают премьеры, поскольку знают, что "Люди в чёрном" − это всегда ярко, захватывающе и оригинально.

8. Человек-паук: Вдали от дома (дата выхода: 4 июля)

Последний фильм MCU года − продолжение Человека-паука. Джон Уоттс возвращается к режиссуре, и, по словам босса Marvel Кевина Фейджа, фильм происходит сразу после событий "Мстителей 4". Согласно некоторым сообщениям, появляющимся в Интернете, данная картина рассказывает о Питере Паркере и его друзьях, которые находятся в поездке по Европе. Кроме того, после событий в "Войне Бесконечности", которые буквально потрясли фанатов фильмов о Паучке, зрителям точно захочется вновь увидеть его на экране, ведь данная картина поможет расставить все точки над "и" в истории любимого персонажа.

9. Король лев (дата выхода: 18 июля)

Король лев - последний фильм из серии диснеевских экранизаций/ремейков снят Джоном Фавро − создателем "Книги Джунглей" и должен стать одним из самых больших хитов студии в следующем году. Первый трейлер собрал более двухсот миллионов просмотров на YouTube за первые 24 часа, и, как и "Книга джунглей", это будет смесь живого действия и компьютерной графики. Приятным дополнением станет невероятный голосовой состав, включающий в себя Дональда Гловера, Сета Рогена, Чиветеля Эджиофора, Кигана-Майкла Ки, Джона Оливера и Бейонсе. Кроме того, это - любимая многими история детства, которая, наконец, оживёт в качестве полноценной кинокартины, а не мультипликации.

10. Джокер (дата выхода 3 октября)

Первый из многочисленных запланированных фильмов о Джокере появится в кинотеатрах в октябре. Нет, это не Джаред Лето Джокер, которого мы видели в "Отряде самоубийц". Это будет оригинальный фильм с не менее интересной версией о принце-клоуне преступлений, главную роль в котором играет Хоакин Феникс. Стоит так же отметить тот факт, что данный фильм был номинирован на премию "Оскар". Кроме того, обещают, что данная картина впервые расскажет полную историю этого персонажа, начиная с того, как вообще появился Джокер и каким образом он стал самым гениальным и при этом абсолютно безумным и харизматичным злодеем из комиксов. Считается также, что Хоакин вполне может претендовать на звание "лучшего Джокера", а потому фанаты с нетерпением ждут премьеры, чтобы сравнить его с легендарным Хитом Леджером.