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Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили

Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили
18:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Советский и грузинский актер Нодар Мгалоблишвили умер на 87-м году жизни.

Во вторник, 26 марта, умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили, который был известен по роли Калиостро в фильме "Формула любви", вышедшем на экраны в 1984 году. Актер ушел из жизни в Тбилиси, в возрасте 87 лет. Известно, что в последние месяцы актер тяжело болел. Когда состоятся похороны – пока неизвестно.

Биография актера

Актер родился 15 июля 1931 года в Тбилиси, в бедной семье. Его воспитала мать, потому что отец ушел на фронт, вернулся тяжело больным и вскоре умер. Он имел замечательный голос и мечтал об оперной карьере тенора, но по определенным причинам потерял голос. От безысходности Нодар поступил в театральный, считая, что станет певцом, когда голос вернется. Голос впоследствии вернулся, но певцом Нодар уже не стал, влюбившись в театр.

Фильмография актера

В кино актер впервые снялся в 1958 году. Мгалоблишвили сыграл в фильмах "Возмездие", "Секунда до", "Исповедь Дон Жуана", "По имени Барон", "Катала" и других. В начале 2000-х годов Нодар Мгалоблишвили участвовал в съемках сериала "Спецназ". Всего за свою 60-летнюю карьеру актер снялся в более чем 35 картинах.

Зрителям актер особенно запомнился как граф Калиостро, роль которого он исполнил в замечательной трагикомедии Марка Захарова "Формула любви". Это советский художественный телефильм по сценарию Григория Горина, выпущенный в 1984 году киностудией "Мосфильм".

Ушел из жизни легендарный автор фильмов ужасов

Жена Мгалоблишвили умерла. Актер всегда вспоминал ее с любовью и нежностью. Пара познакомилась в 1955 году, когда Нодар в составе концертной бригады ездил по сельским клубам с выступлениями. Молодая пара встречались все лето.

По словам Нодара, он не знал ее адреса в Тбилиси. Поэтому каждый день выходил на проспект Руставели в надежде увидеть любимую. Знаменательная встреча состоялась в сентябре, и с тех пор пара не расставалась. В июле 1956 года пара узаконила свои отношения, а через год у них родился сын. Больше детей у них не было. Известно, что у актера есть двое внуков.

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