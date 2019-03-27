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Крис Эванс рассказал о любимой сцене в "Мстителях"

Крис Эванс рассказал о любимой сцене в "Мстителях"
18:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Пока поклонники находятся в ожидании премьеры кинокомикса "Мстители: Финал", издание The Hollywood Reporter взяло небольшое видеоинтервью у Стива Эванса.

Крис Эванс, который, возможно, в последний раз появится в образе Капитана Америки, рассказал журналу о любимой сцене со своим героем.

Крис Эванс снялся в шести фильмах киновселенной Marvel, не считая камео в фильмах "Тор: Царство тьмы" и "Человек-паук: Возвращение домой". Издание THR поинтересовалось у актёра, есть у него любимая сцена с участием Капитана Америки, и оказалось, что это сцена драки в лифте.

"Мстители: Финал" станет самым продолжительным фильмом Marvel

"Я к ней неравнодушен. Это была первая сцена, которую мы снимали во время работы над "Первым мстителем: Другая война". Тогда я впервые поработал с братьями Руссо. Это был первый момент, когда чётко ощущалось, что никто не поможет Кэпу, кроме него самого. В "Первом мстителе" казалось, что меня водят за руку, в "Мстителях" я просто старался никому не мешать. В сиквеле я действительно почувствовал, что могу действовать самостоятельно. На мой взгляд, сцена в лифте получилась великолепной", - рассказал Эванс.

Фильм "Мстители: Финал", возможно, будет с антрактом (Видео)

Не так давно актёр на странице в Twitter попрощался со своим героем, что заставило фанатов Стива Роджерса опасаться его гибели в грядущих "Мстителях: Финал". Поклонники уже разобрали по кадрам официальные трейлеры картины, а вчера студия Marvel порадовала всех новыми постерами.

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Мстители, Кино, Фильм, Актер, Журнал, Крис Эванс.
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