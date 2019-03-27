Крис Эванс рассказал о любимой сцене в "Мстителях"

Новости культуры: Пока поклонники находятся в ожидании премьеры кинокомикса "Мстители: Финал", издание The Hollywood Reporter взяло небольшое видеоинтервью у Стива Эванса.

Крис Эванс, который, возможно, в последний раз появится в образе Капитана Америки, рассказал журналу о любимой сцене со своим героем.

Крис Эванс снялся в шести фильмах киновселенной Marvel, не считая камео в фильмах "Тор: Царство тьмы" и "Человек-паук: Возвращение домой". Издание THR поинтересовалось у актёра, есть у него любимая сцена с участием Капитана Америки, и оказалось, что это сцена драки в лифте.

"Я к ней неравнодушен. Это была первая сцена, которую мы снимали во время работы над "Первым мстителем: Другая война". Тогда я впервые поработал с братьями Руссо. Это был первый момент, когда чётко ощущалось, что никто не поможет Кэпу, кроме него самого. В "Первом мстителе" казалось, что меня водят за руку, в "Мстителях" я просто старался никому не мешать. В сиквеле я действительно почувствовал, что могу действовать самостоятельно. На мой взгляд, сцена в лифте получилась великолепной", - рассказал Эванс.

Не так давно актёр на странице в Twitter попрощался со своим героем, что заставило фанатов Стива Роджерса опасаться его гибели в грядущих "Мстителях: Финал". Поклонники уже разобрали по кадрам официальные трейлеры картины, а вчера студия Marvel порадовала всех новыми постерами.