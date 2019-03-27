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"Матрица": Сандра Буллок могла получить главную роль в фильме

"Матрица": Сандра Буллок могла получить главную роль в фильме
20:56 Ср, 27 Март 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Голливудская актриса Сандра Буллок могла сыграть главную роль в легендарной киноленте "Матрица".

Роль Нео, которого сыграл Киану Ривз, могла достаться женщине – знаменитой актрисе Сандре Буллок. Об этом изданию The Wrap сообщил продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура.

По его словам, студия Warner Bros. хотела, чтобы главную роль сыграл популярный актер с громким именем. Поэтому продюсеры предложили сыграть в фильме "Матрица" Сандре Буллок.

Мы пересмотрели очень много людей, но никто не подходил. Мы впали в отчаяние. Тогда мы обратились к Сандре и сказали ей, что сделаем Нео девушкой. Я и Джоэл Сильвестр ранее уже работали с Сандрой и знали, что она справится. Мы даже отправили ей сценарий и ждали ответа, – признался Лоренцо.

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Однако Сандра отказалась от роли, после чего рассматривались такие кандидаты, как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Уилл Смит. В результате утвердили Киану Ривза на роль Нео.

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Все по теме:

Кино, Киану Ривз, Лоренцо ди Бонавентура, Сандра Буллок, Фильм Матрица.
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