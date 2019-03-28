Ушла из жизни легендарная украинская актриса

Новости культуры: В среду, 27 марта, умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко.

Зинаида Цесаренко - Заслуженная артистка Украины, прослужившая более пятидесяти лет в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актрисе было 82 года.

Зинаида Цесаренко родилась 22 июля в селе Байбуга в Крыму. В коллектив театра Франко Зинаида Васильевна пришла в 1965 году.

"Коллектив театра с глубоким прискорбием извещает о переходе в другие миры талантливой Актрисы, невероятной Женщины, чуткого, доброжелательного Человека, корифея театра, заслуженной артистки Украины Цесаренко Зинаиды Васильевны", — пишут коллеги и выражают сердечное соболезнование ее родным и близким.

Значительная часть образов, которые воплотила актриса, стали истинным достоянием национальной сцены: Анна "Две семьи" М. Кропивницкого, Оксана "Майская ночь", Секлета "За двумя зайцами" М. Старицкого, Климена "Кассандра" Леси Украинки, Соня "Дядя Ваня" А. Чехова, Юнона "Энеида" И. Котляревского, миссис Пирс "Пигмалион" Б. Шоу, Лиза "Крошка Цахес" Э. Гофмана и многие другие.

Украинский театральный критик и публицист, заслуженный журналист Украины Олег Вергелис так написал о Цесаренко:

"В день театра есть радость. Но есть и грусть. Ушла из жизни актриса Национального театра им. И. Франко Зинаида Цесаренко … Светлый человек, талантливая актриса. На фотографиях — сцены из спектаклей, в которых она играла, а также снимок ее юных лет, когда она (на фото слева) рядом с корифеями-франковцами Н. Ужвий, Е. Пономаренко, А. Кусенко. Крайняя фотография — ее подарок мне. Это серебряный сосуд, такая миниатюрная „чаша Грааля“, которую держали известные люди еще в 18 веке …Всегда буду помнить. Светлая память …".