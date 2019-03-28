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Четверг, 28.03.2019
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В украинский прокат выходит фильм "Дамбо" (Видео)

В украинский прокат выходит фильм "Дамбо" (Видео)
16:35 Сегодня Телеграф

Новости культуры: В украинский прокат 28 марта выходит фильм "Дамбо", от режиссера Тима Бертона.

28 марта выходит такой долгожданный семейный фильм "Дамбо". Walt Disney как всегда делает чудеса в кинематографе и привлекает в свои проекты только опытных и культовых режиссеров. Среди них оказался очень своеобразный и шокирующий Тим Бертон.

Голливудский режиссер может похвастаться большим опытом создания таких фильмов, которые точно запомнятся зрителям на много-много лет. Такие фильмы как "Битлджус", "Бэтмен", "Марс атакует!", "Чарли" и шоколадная фабрика", а также мультфильмы "Труп невесты" и "Франкенвини". И это еще не полный список.

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Актерский состав порадовал отличной комбинацией актеров, которые работают в разных жанрах. Среди них Ева Грин, Колин Фаррелл, Майкл Китон и такой незабываемый Дэнни ДеВито.

Смотрим всей семьей в кинотеатрах уже сегодня.

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Все по теме:

Фильм, Тим Бёртон, Премьера, Видео, Трейлер, Дамбо, Семейный фильм, 28 марта 2019.
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