Новый сериал про полицейских спродюсирует Сильвестр Сталлоне

Новости культуры: Сталлоне снимет сериал о полицейских Нью-Йорка.

Сталлоне снимет сериал о полицейских Нью-Йорка

Сильвестр Сталлоне примет участие в создании сериала о "грязных копах" начала 1900-х годов в Нью-Йорке. Как сообщает The Hollywood Reporter, выпуском сериала займется канал History, а Сталлоне выступит в роли исполнительного продюсера и снимет несколько эпизодов шоу.

Сериал получил название The Tenderloin, он будет основан на подлинной истории полицейского Чарльза Беккера, который служил в Нью-Йорке в начале ХХ века. Его задачей была борьба с этническими бандами в одном из районов Манхеттена. Беккер был приговорен к смертной казни за убийство.

Сценаристом шоу выступит Стивен Кей.