Новый сериал про полицейских спродюсирует Сильвестр Сталлоне

Сталлоне снимет сериал о полицейских Нью-Йорка
Сильвестр Сталлоне примет участие в создании сериала о "грязных копах" начала 1900-х годов в Нью-Йорке. Как сообщает The Hollywood Reporter, выпуском сериала займется канал History, а Сталлоне выступит в роли исполнительного продюсера и снимет несколько эпизодов шоу.
Сериал получил название The Tenderloin, он будет основан на подлинной истории полицейского Чарльза Беккера, который служил в Нью-Йорке в начале ХХ века. Его задачей была борьба с этническими бандами в одном из районов Манхеттена. Беккер был приговорен к смертной казни за убийство.
Сценаристом шоу выступит Стивен Кей.