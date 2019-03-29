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Стало известно, что у сериала "Друзья" никогда не будет продолжения

Стало известно, что у сериала "Друзья" никогда не будет продолжения
08:45 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Создательница заявила четко и категорично, что воссоединение "Друзей" только разочарует фанатов.

Пока в Голливуде готовятся снимать своеобразный сиквел "Секса в большом городе" о тех, кому за 50, создатели еще одного культового сериала, "Друзья", продолжают твердо стоять на своем – и опровергать все слухи и робкие надежды фанатов на продолжение.

Марта Кауфман, одна из создателей "Друзей" и чуть ли не "последний бастион" на пути голливудских продюсеров, которые наверняка не отказались бы от возможности ремейка сверх популярного сериала.

Кауфман уверена, что продолжение "Друзей" не сработает – потому что "сериал рассказывал о том времени в нашей жизни, когда наши друзья – это наша семья. Сейчас совершенно не то время". "Все, что мы сделаем – это снова соберем вместе этих шестерых актеров, но души у сериала не будет", – подчеркнула Марта, добавив, что воссоединение "Друзей", на ее взгляд, лишь разочарует поклонников оригинала. 

"Секс в большом городе": культовый сериал получит продолжение

"Друзья", напомним, выходили в эфир 10 лет, с 1994 по 2004, и остаются одним из самых популярных ситкомов всех времен и по сей день (Netflix в 2015 приобрел права на показ "Друзей" на своем стриминговом сервисе за внушительные 118 миллионов долларов). Звезды "Друзей", как стало известно в декабре прошлого года, ежегодно продолжают получать благодаря показам сериала до 20 миллионов долларов.

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