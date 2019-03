"Секс в большом городе": культовый сериал получит продолжение

Новости культуры: Приятный сюрприз для всех поклонников Кэрри Брэдшоу. Знаменитый комедийный сериал "Секс в большом городе" получит продолжение.

Около года фанаты культового сериала обсуждают, будет ли продолжение истории о лучших нью-йоркских подругах и их личной жизни. Да, но это будет новая история! Уже в августе 2019 года американская писательница Кэндес Бушнелл выпустит книгу под названием "Есть ли еще секс в большом городе?" (Is There Still Sex in the City?). Об этом сообщает издание Digital Spy.

В основе сюжета рассказ о том, как быть пятидесятилетней, одинокой и жить яркой жизнью.

"Раньше такого не было. Раньше, когда люди достигали пятидесятилетнего возраста, они выходили на пенсию - меньше работали, тратили больше времени на хобби, проводили время с друзьями, которые, как и они, переходили на более неторопливый образ жизни. Коротко говоря, они просто становились старше. Они не должны были заниматься спортом, запускать стартапы, заниматься сексом с незнакомцами и начинать все сначала. Но именно так сегодня выглядят жизнь многих женщин в возрасте от пятидесяти до шестидесяти, и я очень рада передать всю сложность их реальности на страницах книги, а теперь и на экране", - заявила Буншелл.

Разрабатывать сериал будет Paramount Television и Anonymous Content, однако пока неизвестно, будут ли в нем сниматься актрисы из предыдущих сезонов.