Джеффри Дин Морган написал в Twitter о последнем сезоне "Сверхъестественное"

После этого не только фанаты, но и звездные члены "сверхъестественной" семьи поделились своей реакцией на это объявление. К ним присоединился и исполнитель роли папы Джона Джеффри Дин Морган, который в Twitter-аккаунте попрощался с сериалом.

"И последний твит на сегодня, уже поздно. Просто хочу сказать всей семье "Сверхъестественного"… Это было незабываемо. Надеюсь, у вас хватит времени достойно завершить историю, которая заслуживает только самого лучшего. Посылаю свою любовь касту, съемочной группе и фанатам. Дженсен и Джаред, мы вами гордимся!" - написал актер.

One more twit for the day, it’s late. I just want to say to all of @cw_spn family... that was one hell of a run. I hope this last year is enough time to wrap up a story that deserves only the best. My love to cast, crew and fans. @JensenAckles and @jarpad ya done us proud Xojd

— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 26 марта 2019 г.