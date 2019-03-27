Джеффри Дин Морган написал в Twitter о последнем сезоне "Сверхъестественное"

Новости культуры: Несколько дней назад актеры сериала "Сверхъестественное" сообщили поклонникам, что 15 сезон завершит историю братьев Винчестеров.

После этого не только фанаты, но и звездные члены "сверхъестественной" семьи поделились своей реакцией на это объявление. К ним присоединился и исполнитель роли папы Джона Джеффри Дин Морган, который в Twitter-аккаунте попрощался с сериалом.

"И последний твит на сегодня, уже поздно. Просто хочу сказать всей семье "Сверхъестественного"… Это было незабываемо. Надеюсь, у вас хватит времени достойно завершить историю, которая заслуживает только самого лучшего. Посылаю свою любовь касту, съемочной группе и фанатам. Дженсен и Джаред, мы вами гордимся!" - написал актер.

One more twit for the day, it’s late. I just want to say to all of @cw_spn family... that was one hell of a run. I hope this last year is enough time to wrap up a story that deserves only the best. My love to cast, crew and fans. @JensenAckles and @jarpad ya done us proud Xojd — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 26 марта 2019 г. Будет ли продолжение сериала "Друзья": принято окончательное решение

Джеффри Дин Морган сыграл в двух сезонах "Сверхъестественного" и лишь спустя двенадцать лет вернулся в юбилейном 300-м эпизоде, которому издание Entertainment Weekly посвятило один из выпусков. Актер, как и хотел, успел вернуться в шоу до того, как история подошла к завершению. "История сделала полный круг. Как отец, я очень горжусь своими парнями. Меня переполняют чувства при мысли о том, как далеко они продвинулись", - сказал тогда Морган.

Пока о заключительном сезоне сериала ничего неизвестно, но Джен, Джаред и Миша призвали поклонников не расстраиваться и придержать слезы для финала шоу. Заключительный 15 сезон "Сверхъестественного" будет состоять из 20 эпизодов и ориентировочно выйдет осенью этого года.