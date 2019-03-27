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Джеффри Дин Морган написал в Twitter о последнем сезоне "Сверхъестественное"

Джеффри Дин Морган написал в Twitter о последнем сезоне "Сверхъестественное"
21:52 Ср, 27 Март 2019 Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Несколько дней назад актеры сериала "Сверхъестественное" сообщили поклонникам, что 15 сезон завершит историю братьев Винчестеров.

После этого не только фанаты, но и звездные члены "сверхъестественной" семьи поделились своей реакцией на это объявление. К ним присоединился и исполнитель роли папы Джона Джеффри Дин Морган, который в Twitter-аккаунте попрощался с сериалом.

"И последний твит на сегодня, уже поздно. Просто хочу сказать всей семье "Сверхъестественного"… Это было незабываемо. Надеюсь, у вас хватит времени достойно завершить историю, которая заслуживает только самого лучшего. Посылаю свою любовь касту, съемочной группе и фанатам. Дженсен и Джаред, мы вами гордимся!" - написал актер.

Джеффри Дин Морган сыграл в двух сезонах "Сверхъестественного" и лишь спустя двенадцать лет вернулся в юбилейном 300-м эпизоде, которому издание Entertainment Weekly посвятило один из выпусков. Актер, как и хотел, успел вернуться в шоу до того, как история подошла к завершению. "История сделала полный круг. Как отец, я очень горжусь своими парнями. Меня переполняют чувства при мысли о том, как далеко они продвинулись", - сказал тогда Морган.

Пока о заключительном сезоне сериала ничего неизвестно, но Джен, Джаред и Миша призвали поклонников не расстраиваться и придержать слезы для финала шоу. Заключительный 15 сезон "Сверхъестественного" будет состоять из 20 эпизодов и ориентировочно выйдет осенью этого года.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Сверхъестественное, Дженсен Эклз, Джеффри Дин Морган, Джаред Падалеки и Миша Коллинз.
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