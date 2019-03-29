276-й эпизод: ситком "Теория большого взрыва" стал самым долгим на ТВ

Новости культуры: Уже скоро поклонники "Теории Большого взрыва" попрощаются с любимым сериалом.

Финал двенадцатого сезона всё ближе, а тем временем шоу успело поставить ещё один рекорд. На экраны вышел 276-й эпизод "Теории Большого взрыва", благодаря которому сериал стал самым продолжительным ситкомом на телевидении, обогнав комедийное шоу "Чирс".

Сериал "Чирс" с Вуди Харрельсоном шёл с 1982 по 1993 год и закончился на 275-м эпизоде. До сегодняшнего дня он был самым долгим ситкомом на американском телевидении, выходя на экраны на протяжении одиннадцати сезонов. "Теория Большого взрыва" закончится после двенадцати лет в эфире, и шоу уже удалось побить рекорд предыдущего лидера. Канал CBS не мог проигнорировать значимое событие и поздравил актёрский состав и съёмочную группу с новым достижением.

В официальном Twitter-аккаунте сериала создатели опубликовали фото, на котором члены съёмочной группы вместе с Кейли Куоко, Джимом Парсонсом, Джонни Галэки, Саймоном Хелбергом, Куналом Найяром, Мелиссой Ройч и Маим Бялик позируют рядом с подносом, полном поздравительных маффинов. Куоко тоже опубликовала этот снимок на своей странице в Instagram и поблагодарила всех за поддержку, оказываемую сериалу на протяжении всех двенадцати лет.

Напомним, что последний часовой эпизод "Теории Большого взрыва" выйдет на экраны 16 мая.