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Есть чем гордится: украинскую ленту "Вулкан" приглашают на 40 международных кинофестивалей

Есть чем гордится: украинскую ленту "Вулкан" приглашают на 40 международных кинофестивалей
19:12 Сегодня Телеграф zn.ua www.unn.com.ua

Новости культуры: Украинский фильм "Вулкан", который получил Шевченковскую премию и выходит в прокат уже на следующей неделе.

Украинский фильм пригласили на 40 международных кинофестивалей, рассказал в интервью ZN.UA режиссер ленты Роман Бондарчук.

"Буквально несколько дней назад фильм получил приз Экуменического жюри на Международном кинофестивале во Фрибурге (Швейцария). Это уже восьмая награда для фильма. 1, 4 и 7 апреля – показы в конкурсе фильмов стран Центральной и Восточной Европы на Кливлендском международном кинофестивале (США). С 4 по 20 апреля – Международный кинофестиваль Святого Поля в Миннеаполисе (США). 3-14 апреля фильм также посетит крупнейший кинофестиваль в Южной Америке БАФИЧИ в Буэнос-Айресе (Аргентина). 6 апреля "Вулкан" покажут в Париже (Франция) на фестивале Дней украинского кино. 6, 9, 10 апреля показы состоятся на Международном кинофестивале в Стамбуле (Турция). 25 - 30 апреля – Международный кинофестиваль "Crossing Europe" в Линце (Австрия), также в конкурсной программе. В общем фильм приглашен уже более 40 фестивалей и эти приглашения продолжают поступать", - поделился Бондарчук.

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"Вулкан" - это копродукционный украинско-немецко-монакский драмедийний фильм 2018 года. Премьера состоялась в прошлом году на фестивале в Карловых Варах, затем лента получила семь премий на мировых фестивалях, а Hollywood Reporter назвал "Вулкан" одним из самых ожидаемых иностранных фильмов года и сравнил с абсурдистскими работами Дэвида Линча и Эмира Кустурицы. После премьеры на ОМКФ 2018, фильм также был представлен в рамках кинофестиваля "Новое немецкое кино".

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Главный герой фильма – переводчик Лукас - работает в офисе ОБСЕ и с миссией отправляется на юг Украины. Тут, по классике жанра, он попадает в беду, теряет машину и коллег, и остается один в небольшом селе возле Каховского водохранилища. Его ждет знакомство с колоритными местными жителями, погружение в жизнь украинской провинции, дискотеки в общежитии, влюбленность в кудрявую местную девушку.

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Вулкан, Видео, Трейлер, Украинский фильм, Международные фестивали.
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