"Чернобыль" по-американски: в Сети появился трейлер к сериалу (Видео)

Новости культуры: Уникальный мини-сериал "Чернобыль" от американского телеканала "HBO" получил свой официальный тизер. Остается ждать премьеры.

Как выглядит правда о Чернобыле и взрывах на АЭС, попробовали рассказать в мини-сериале "Chernobyl" от "HBO". В Сеть уже выложен первый трейлер к нему. Сам проект состоит из пяти эпизодов.

В основу сюжет взяли не рассказанную до сих пор действительную историю, как утверждают авторы идеи. Следует предупредить, что те, кто знаком с трагедией, все равно будут поражены и картинкой, и смыслом. Заокеанские кинотворцы смогли зацепить "за живое", показав шокирующие сцены гибели от облучения.

Над "Чернобылем" работала действительная команда профессионалов: обладатель премии "Эмми" Кэролайн Стросс ("Игра престолов") как один из исполнительных продюсеров, продюсеры Санне Воленберг ("Черное зеркало"), Крейг Мазин ("Охотник: Зимняя война"), режиссер Йохан Ренк. Актер Джаред Харрис сыграл в эпизодах роль физика-ядерщика Валерия Легасова, Эмили Уотсон достался образ Уланы Хомюк - она решится снять пелену секретов вокруг истории с ЧАЭС.

Проект снимали в Литве, а его премьера намечена на 6 мая 2019 года. Пока неизвестно, появится ли сериал с русским или украинским дубляжом.