Без цензуры: интересные детали предстоящего экшена "Хеллбой" (Видео)

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Пятница, 29.03.2019
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20:11 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Всего через две недели на экраны выйдет новая версия "Хеллбоя", главную роль в которой сыграл звезда сериала "Очень странные дела" Дэвид Харбор.

По тизерам и трейлерам, доступным в сети, зрители уже сделали вывод, что новый герой будет во многом отличаться от своего предшественника из экранизации Гильермо дель Торо. Одним из таких различий оказалась невозможность для Хеллбоя иметь в фильме любовный интерес.

Хеллбой в исполнении Рона Перелмана не только курил сигареты, держал кошек в качестве домашних питомцев и спасал мир, но и как любой герой имел возлюбленную, которую сыграла Сэльма Блэр. Ничего подобного, по словам Дэвида Харбора, не предвидится у его персонажа.

"Одна из интересных деталей экранизации Гильермо дель Торо для меня состояла в том, что у главного героя был любовный интерес. Лично я думаю, что у Хеллбоя просто не могло бы быть возлюбленной-человека. Он вряд ли может заниматься сексом с людьми, поскольку это может закончиться катастрофически из-за его демонической сущности. Чтобы жить в человеческом мире и защищать человечество, нужно пожертвовать частью себя самого, своей природы. Именно это мне и хочется исследовать в нашем фильме", - объяснил Харбор.

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Вероятно, именно невозможность близости с людьми, как физической, так во многом и эмоциональной, послужит причиной того, что новый Хеллбой будет чувствовать себя изгоем среди людей. Именно это сделает таким сложным выбор между человечеством и апокалипсисом, который должен вызвать герой. Напомним, что "Хеллбой" выйдет на экраны со "взрослым" рейтингом, а это значит, что зрителям нужно приготовиться не только к увлекательному приключению, но и к обилию жестоких и провокационных моментов.

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Хеллбой, Видео, Трейлер, Экшн-триллер, Дэвид Харбор.
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