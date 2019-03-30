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Суббота, 30.03.2019
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Опубликован трейлер канадской ленты "SGaawaay K’uuna", которая снята на очень редком языке (Видео)

Опубликован трейлер канадской ленты "SGaawaay K’uuna", которая снята на очень редком языке (Видео)
15:22 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: YouTube

Новости культуры: Картина покажут в Великобритании.

Канадский режиссер Гваи Эденшоу снял фильм на редком языке народа хайда, который проживает в провинции Британская Колумбия и на архипелаге Александра в штате Аляска. Картину под названием SGaawaay K’uuna, которое переводится как "Острие ножа", впервые покажут в апреле в Великобритании.

Лента будет сопровождаться английскими субтитрами. В съемках приняли участие более 70 местных жителей: носители языка хайда играли второстепенные роли, а остальные создавали костюмы и делали реквизит.

Язык хайда считается изолятом - то есть таким, который не входит ни в одну языковую семью. Фильм Эденшоу снят на двух диалектах хайда, северном и южном. Чтобы сыграть в картине, актерам пришлось заучивать слова исчезающего языка. По словам режиссера, фильм важен для сохранения хайда.

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"Я знаю, что если ситуация с нашим языком зашла так далеко, то по статистике он должен вскоре исчезнуть. Но мы не готовы это принять", - сказал Эденшоу. Режиссер добавил, что в XIX веке численность хайда резко сократилась из-за вируса оспы и других заболеваний. ЮНЕСКО объявила 2019-й годом языков коренных народов для "сохранения, поддержки и продвижения их по всему миру".

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YouTube, Трейлер, SGaawaay K’uuna, Гваи Эденшоу, Острие ножа, Канадская лента.
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