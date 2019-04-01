Стало известно, когда выйдет 6 сезона сериала "Агенты ЩИТ"

Новости культуры: В видео, в частности, можно увидеть возвращение Фила Колсона – вот только человек с внешностью Фила в ответ на реплику "Ты из ЩИТа!" пожимает плечами и говорит, что никогда о ЩИТе не слышал.

Весна для поклонников Marvel будет жаркой: в конце апреля в кинотеатрах стартуют долгожданные "Мстители: Финал", а практически сразу же после премьеры супергеройского блокбастера состоится еще и премьера нового, 6-го по счету сериала Marvel "Агенты ЩИТ", сюжет которого, похоже, напрямую связан с "Финалом".

На прошедшем в минувшие выходные конвенте WonderCon звезды "Агентов ЩИТ" порадовали поклонников сериала анонсом официальной даты премьеры – "Агенты" вернутся в эфир с новыми сериями 6 мая 2019 – и новым, весьма интригующим отрывком.

Что все это означает, подсказывает официальный синопсис 6 сезона "Агентов ЩИТ", который выглядит так:

"В прошлом сезоне команда отправилась вперед во времени в апокалиптическое будущее, которое попыталась предотвратить. Противостоя новым врагам с далеких планет, наши герои обрели семью, друзей, партнеров по команде и смелость, необходимую для того, чтобы преодолеть самое большое испытание. Следующее испытание? Осознать, что попирание законов времени и пространства, быть может, и позволяет спасти планету – но не помогло спасти Фитца и Колсона".

Попирать законы времени и пространства, напомним, для начала будут "ветераны" команды Мстителей в "Мстителях: Финал" – так что, похоже, события 6 сезона сериала будут напрямую связаны с событиями в фильме.