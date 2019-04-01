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В сети появился новый трейлер к фильму "Годзилла II Король монстров" (Видео)

В сети появился новый трейлер к фильму "Годзилла II Король монстров" (Видео)
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры: Кинокомпания Warner Bros обнародовала очередной трейлер к фантастическому боевику "Годзилла II Король монстров" (Godzilla: King of Monsters).

Ожидаемая премьера картины состоится уже этой весной. Новый трейлер к фильму "Годзилла II Король монстров" (Godzilla: King of Monsters) кинокомпания Warner Bros опубликовала на своем YouTube-канале.

В видеоролике зрители могут заметить, что во второй части появятся несколько новых монстров, которые снова будут пытаться уничтожить все живое.

Обнаружены несоответствия в скандальном фильме с жизнью Майкла Джексона

По сюжету, события разворачиваются в то время, когда приближается конец света. Монстры, которые тысячи лет прятались в разных уголках мира, вышли на Землю, чтобы разрушить все на своем пути. Титан Годзилла решил довести дело до конца и не собирается останавливаться, если не достигнет своей цели.

Криптозоологическое агентство "Монарх" не имеет достаточно сил, чтобы бороться против монстра, поэтому призывает к борьбе Родана, Мотру и трехглавого Кинг Гидора. Именно они будут бороться против Годзиллы, а человечеству придется отойти в сторону, чтобы выжить.

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Кино, Фильм, Годзилла, Трейлер, Годзилла II Король монстров.
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