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Все трейлеры киновселенной Marvel свели в одно 52-минутное видео

Все трейлеры киновселенной Marvel свели в одно 52-минутное видео
12:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: YouTube-канал Movieclips Trailers сделал подарок для поклонников и объединил все трейлеры супергеройских блокбастеров Marvel в одно часовое видео.

На что только не готовы идти поклонники киновселенной Marvel, чтобы дождаться премьеры "Мстителей: Финал". Фанаты уже узнали все известные детали грядущего фильма, услышали все случайно оброненные спойлеры и прочитали, в каком порядке лучше смотреть выпущенные кинокомиксы. Теперь пришло время освежить в памяти воспоминания о том, с каким нетерпением зрители ждали трейлеров и с каким удовольствием смотрели их в кинотеатрах. 

52-минутный видеоролик начинается с "человека, который начал все" — Тони Старка, а заканчивается самым интригующим трейлером — к фильму "Мстители: Финал". Поклонники могут проследить, как простые ролики, в которых на первый план выходили спецэффекты и яркие моменты, сменяются продуманными рекламными кампаниями, чьи создатели шли на самые разные хитрости, чтобы не дать фанатам разгадать сюжет. 

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Всю эту эпопею длиной в 22 фильма закончит кинокомикс "Мстители:Финал", который станет заключением и для Третьей фазы киновселенной Marvel. На данный момент известно, что лента будет длиться три часа, покажет впечатляющую схватку с Таносом и заставит зрителей попрощаться с одним из ключевых персонажей.

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