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Звезда фильма "Величайший шоумен" прокомментировал продолжение фильма

Звезда фильма "Величайший шоумен" прокомментировал продолжение фильма
18:05 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры: Не раз и не два поклонники и СМИ допытывались у Хью Джекмана, стоит ли им ждать продолжения нашумевшего мюзикла.

Актёр несколько раз отвечал, что не знает, решатся ли создатели на сиквел "Величайшего шоумена", но заявлял, что с большим удовольствием примет участие в съёмках. И вот во вчерашнем интервью BBC Radio 2 Джекман подтвердил, что работа над новым фильмом началась.

Несмотря на прохладные отзывы профессиональных критиков, "Величайший шоумен" прекрасно показал себя в кинотеатрах и сумел похвастаться сборами, которые в пять раз превзошли производственный бюджет картины. Помимо прочего, лента получила номинации на различные кино- и музыкальные премии. Такие результаты обнадёжили зрителей и вселили в них уверенность, что сиквел мюзикла не за горами.

В этот понедельник исполнитель роли Финеаса Барнума Хью Джекман дал интервью BBC Radio 2 и побеседовал с журналистами о потенциальном продолжении. "Самым правильным ответом будет "возможно", потому что я не уверен. Скажу честно - что-то происходит, но никто не даёт чётких ответов. Однако я полагаю, что они над чем-то работают", - признался актёр. Он явно уверен, что слухи появились не на пустом месте, потому что, рассуждая о возможном сиквеле "Величайшего шоумена", сказал следующее: "Я бы вновь хотел быть частью этого фильма, но теперь я не уверен, что мой персонаж окажется в центре сюжета".

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Ещё в феврале этого года режиссёр мюзикла Майкл Грэйси рассказал изданию The Sun, что он и Хью обсуждали вопрос сиквела и что они оба заинтересованы в его появлении. Однако, даже если продюсеры официально подтвердят разработку продолжения, зрителям, возможно, придётся подождать - ведь разработка и съёмки первого фильма заняли у создателей восемь лет.

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Хью Джекман, Трейлер, Величайший шоумен, Продолжение фильма, Начались съемки.
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