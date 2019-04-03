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На что только не идут создатели "Игр Престолов": Джо Джонас подписал соглашение о неразглашении

На что только не идут создатели "Игр Престолов": Джо Джонас подписал соглашение о неразглашении
18:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры: Cоздателям "Игры престолов" пришлось идти на самые разнообразные меры, чтобы ни одна важная деталь сюжета заключительного сезона не утекла в сеть.

Сценарии для актеров жестко контролировались, квадрокоптеры безжалостно сбивались и, по слухам, были отсняты даже фейковые сцены для любопытных фанатов. К этим заботам прибавился еще и возлюбленный Софи Тернер Джо Джонас. Актриса рассказала, что ему пришлось подписать с каналом HBO соглашение о неразглашении, поскольку она раскрыла ему концовку "Игры престолов".

В интервью порталу Entertainment Tonight Софи Тернер рассказала, что Джо провел на съемочной площадке слишком много времени, чтобы избежать соглашения о неразглашении с HBO. "Я очень плохо храню секреты. Я не думаю, что люди будут делиться со мной чем-то важным, зная теперь, как плохо я держу рот на замке. Я уже рассказала о концовке "Игры престолов" нескольким людям", — рассказала Софи. Позже в другом интервью она уточнила, что всего два человека знают о финале сериала, и Джо входит в этот короткий список. Это не так уж много, учитывая, что Кит Харингтон испортил спойлерами просмотр шоу для своей жены Роуз Лесли, а Мэйси Уильямс и вовсе дала матери прочитать сценарий.

Страшная правда о съемках в сериале "Игры престолов"

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас обручились в конце 2017 года. Беседуя с журналистами о предстоящей свадьбе, актриса призналась, что они с женихом хотят сделать ее более сдержанной и интимной, чем, к примеру, церемония Приянки Чопры и Ника Джонаса. Пара до сих не определилась с датой свадьбы, но, по словам Тернер, она, "возможно", состоится в этом году.

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Кино, Сериал, Джо Джонас, Игры престолов, Софи Тернер.
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