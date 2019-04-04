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"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге

"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге

"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге
12:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Роберт Паттинсон совсем скоро порадует поклонников появлением в фанатической драме "Высшее общество".

Роберт Паттинсон не забывает о киносаге "Сумерки", принесшей ему мировую славу. Британский актер, сыгравший Эдварда Каллена, признался, что до сих пор пересматривает знаменитую франшизу, которая стала отличительным знаком своего времени.

"Похоже, что у молодых людей чуть за двадцать просмотр "Сумерек" становится очень модным. Пришла восхитительная вторая волна поклонников, которые ценят фильм. И это круто. Когда любовь к какому-то проекту превращается в массовое явление, всегда найдутся люди, которых он раздражает. Но сейчас "Сумерки" — это как ретро-стиль: саундтреки, мода. Это такие двухтысячные", — с ностальгией говорит Паттинсон.

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Актер на днях вновь посмотрел "Новолуние" и заметил, что там действительно классные саундтреки. "Я даже забыл, насколько музыка из фильма опередила свое время", — сказал он. По словам Паттинсона, он очень рад, что помешанность на "Сумерках" закончилась и теперь его преследуют только самые теплые воспоминания о том времени.

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Кино, Роберт Паттинсон, Знаменитости, Сумерки.
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