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Уилл Смит станцевал в болливудском фильме

Уилл Смит станцевал в болливудском фильме
13:29 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Уилл Смит продолжает удивлять своих поклонников.

Вот уж чего многие не ожидали увидеть, так это звезду "Плохих парней" и "Аладдина" в декорациях индийского фильма. Уилл Смит уже станцевал на вершине моста, пробежал марафон, а теперь выполнил еще один пункт из своего списка желаний — станцевал в болливудском стиле.

Пока фанаты актера все еще не могут сойтись во мнении, нравится им образ Уилла в грядущем "Аладдине" или нет, он не теряет времени зря. На своей странице в Facebook звезда публикует видеоматериалы под названием Will Smith's Bucket List и в последней серии поделился со зрителями кадрами из своего путешествия по Индии. Уилл пообщался с легендами Болливуда в лице актера Ранвира Сингха и режиссера Карана Джохара, а также принял участие в съемках фильма "Студент года 2", станцевав вместе с актерами. 

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Перед тем, как присоединиться к остальным танцорам, Смит сделал откровенное признание: "Я не умею танцевать. Делая различные записи и снимаясь в фильмах, я создал иллюзию того, что хорош в танцах, но на деле это не так. Так что я немного нервничаю". Актера подучили хореографии, и он отлично справился с поставленной задачей. Позже Уилл с восторгом отметил, что танцы в болливудском стиле оказались гораздо сложнее, чем он думал. "Я в этом бизнесе уже 30 лет, но этот самый момент заставил меня вспомнить, почему я этим до сих пор занимаюсь", — поделился актер.

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Кино, Уилл Смит, Актер, Танцы, Смотреть.
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