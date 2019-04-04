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Стало известно, какие актеры из "Дневников вампира" могут сняться в новом сезоне

Стало известно, какие актеры из "Дневников вампира" могут сняться в новом сезоне
15:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Плек рассказала о том, каких актеров из "Дневников вампира" она хотела бы увидеть во втором сезоне "Наследия".

Когда исполнительный продюсер "Дневников вампира" и "Древних" Джули Плек представила сериал "Наследие", фанаты не были уверены, что новое шоу будет соответствовать своим предшественникам. Однако ему удалось расширить вампирскую вселенную и получить продолжение.

"Кроме того, что я полностью одобряю появление Кая Паркера (Крис Вуд) в этом шоу, я хотела бы увидеть еще многих других. Я бы хотела увидеть в "Наследии" Бонни (Кэт Грэхэм), Кэролайн (Кэндис Кинг), Винсента (Юсуф Гейтвуд), Фрейю (Райли Воулкел) и тетушку Ребекку (Клэр Холт). Дверь всегда открыта. Это лишь вопрос соответствия интересов этих актеров и возможности их появления в сюжете в нужное время", — рассказала Джули в интервью изданию TV Guide.

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В "Наследии" уже засветились такие актеры, как Заг Рериг в образе Мэтта Донована, Стивен Р. Маккуин, сыгравший Джереми Гилберта, а также Джедидайя Гудакр — Роман из сериала "Древние". если говорить об основных звездах "Дневников вампира", то Пол Уэсли появился на съемочной площадке сериала, чтобы помочь Мэттью Дэвису снять один из эпизодов, а Йен Сомерхолдер пока лишь дразнит фанатов "вампирскими" снимками в Instagram, в то время как Нина Добрев продвигает свой новый ситком.

По словам Джули Плек, она не обещает, что все перечисленные ею актеры действительно появятся в следующих сериях, но если у создателей будет возможность вернуть любимых героев в шоу, то они ею обязательно воспользуются.

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Фильмы, Кино, Дневники вампиров.
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