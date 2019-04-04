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Роберту Дауни-младшему 53: лучшие киноработы голливудского актера (Видео)

Роберту Дауни-младшему 53: лучшие киноработы голливудского актера (Видео)
18:52 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Роберт Дауни-младший пробует силы на телевидении, а в 1987 году получает главную роль в молодежной комедии "Специалист по съему".

Харизматического актера зовут в новые комедийные проекты, но тот с радостью берется за роль трудного подростка в фильме "Меньше нуля".

В 1992 году Роберт Дауни-младший играет Чарли Чаплина в одноименном фильме. Роберт даже был номинирован на "Оскар" и "Золотой глобус".

И вот, с 1992 года Роберт - уже многообещающий актер, которого норовит заполучить каждый режиссер.

Практически каждая роль Дауни-младшего положительно принимается критиками. Так было и с работой в фильме "Поцелуй навылет" и "Мех" с Николь Кидман, где киноактер играл человека, полностью покрытого волосами.

Оглушительная популярность приходит к американцу с участием во франшизе "Железный человек". Кроме того, сегодня полюбившийся персонаж появляется еще и в "Мстителях".

Эти киноленты - главные работы в творческой биографии актера. В дальнейшем фильмы станут своеобразными сериалами, а зрители не устанут требовать продолжения полюбившихся кинолент.

Звездный актерский состав на премьере "Игры престолов"

В 2008 году Дауни-младший снова в шаге от "Оскара" и "Золотого глобуса" за роль в фильме "Солдаты неудачи" Стиллера. В 2009 году Роберт играет Шерлока Холмса в картине Гая Ричи. Такие роли не раз положительно будут вспоминать кинокритики.

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Трейлеры, Роберт Дауни младший, Киноработы, Актеру 53 года.
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