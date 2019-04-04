Звездный актерский состав на премьере "Игры престолов"

Новости шоу бизнеса: На красную дорожку события приехали самые известные звезды "Игры престолов", которые приняли участие не только в финальном сезоне, но и в предыдущих.

Среди них были такие знаменитости сериала: Эмилия Кларк, Кит Харингтон, Роуз Лесли, Софи Тернер, Мэйси Уильямс, Николай Костер-Валдау, Питер Динклэйдж, Чарльз Дэнс, Джек Глисон, Гвендолин Кристи, Кристофер Хивью и другие.

Звезды на премьере "Игры престолов"

Звезды на премьере "Игры престолов"

Звезды на премьере "Игры престолов"

Звезды на премьере "Игры престолов"

Событие пропустила одна из главных актрис сериала - Лина Хиди, которая записала видеоролик в Instagram и поделилась, что заболела, за что не может присутствовать на премьере. Как ее, так и фанатов эта новость очень огорчила.

Среди других гостей кинособытия также на красную дорожку пришли Джордж Мартин - автор серии книг, на основе которой снят сериал, Джо Джонас - жених Софи Тернер, Аманда Пит - жена режиссера сериала Дэвида Бениоффа, актриса Сара Полсон и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram What she said Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey) 27 Мар 2019 в 10:34 PDT

Кроме этого, создатели "Игры престолов" опубликовали серию забавных видеороликов, в которых главные герои сериала демонстрируют свои соблазнительные и яркие образы и просто веселятся друг с другом за кулисами события.

Посмотреть эту публикацию в Instagram The pack survives Welcome to Glamstone. #GoTPremiereNYC: @markleibowitzpictures Публикация от gameofthrones (@gameofthrones) 3 Апр 2019 в 6:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram From Tarth to beyond the Wall. #GoTPremiereNYC: @markleibowitzpictures Публикация от gameofthrones (@gameofthrones) 3 Апр 2019 в 7:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fire and ice. #GoTPremiereNYC: @markleibowitzpictures Публикация от gameofthrones (@gameofthrones) 3 Апр 2019 в 7:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram The Lannisters send their regards. #GoTPremiereNYC: @markleibowitzpictures Публикация от gameofthrones (@gameofthrones) 3 Апр 2019 в 8:15 PDT

Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года. Согласно анонсу, он будет содержать всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.